هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من "مجموعة تداول" للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مجموعة تداول السعودية"، سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

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وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

تقترب "تداول السعودية" من طرح عام أولي طال انتظاره، يمكن أن يقيمها بما يصل إلى 4 مليارات دولار (15 مليار ريال)، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، في 6 أكتوبر 2021.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت أن صافي أرباحها ارتفع 227% في 2020 مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الإيرادات لأكثر من مثليها بدعم من عمولات التداول.

وقالت في بيان سابق، إنها سجلت ربحا بعد الزكاة 500.5 مليون ريال (133.46 مليون دولار). حققت تداول غير المدرجة ذروة أرباحها قبل طرح عام أولي مزمع في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيسمح لها برفع وتعزيز مكانتها عالميا.

وتحولت البورصة السعودية إلى شركة قابضة قبيل الإدراج. وتصنف من بين أكبر 10 بورصات عالمياً في القيمة السوقية.

وعينت مجموعة تداول السعودية كلا من "الأهلي المالية" وMorgan Stanley وCiti Group كمستشارين ماليين ومنسقين لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها قبل نهاية هذا العام.

وتأتي عملية الطرح العام الأولي ضمن استراتيجية مجموعة تداول السعودية للنمو وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية، وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.