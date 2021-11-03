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هيئة السوق توافق على طلب "دار المعدات الطبية والعلمية" طرح أسهمها للاكتتاب

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طلب "دار المعدات الطبية والعلمية" طرح أسهمها للاكتتاب

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة دار المعدات الطبية والعلمية طرح 6,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ، وفق البيان المنشور على موقع السوق السعودية "تداول".

أسست دار المعدات الطبية والعلمية برأس مال قدره 20 مليون ريال سعودي في العام 1979. ثم تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في العام 2000 بنفس قيمه رأس المال.

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من "مجموعة تداول" للاكتتاب العام أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من "مجموعة تداول" للاكتتاب العام

وتمت زيادة رأس مال الشركة ليصبح 21 مليون ريال في العام 2003، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في 2015.

ومع تطور الأعمال قامت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال في 2016، تبعتها زياده أخرى في رأس المال ليصبح 200 مليون ريال في 2017، وفق ما أوردته الشركة على موقعها الإلكتروني.

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