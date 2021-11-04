أسهم اليابان تصعد مقتفية أثر وول ستريت

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس مقتفية أثر صعود في وول ستريت بعدما كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط لتقليص مشتريات السندات، لكن تراجع أسهم شركة الشحن كاواساكي كيسن، رغم تسجيلها ربحا فصليا قياسيا، حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.93% ليغلق عند 29794.37 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 2055.56 نقطة.

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة الليلة الماضية بعد إعلان البنك المركزي خططا للبدء في تقليص مشترياته من السندات، لكنه قال إنه لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة.

وقال المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز،شويتشي أريساوا: "اقتفت السوق أثر مكاسب وول ستريت لكن الصعود توقف قبل اقتراب نيكاي أكثر من 30 ألفا".

ونزلت أسهم نيبون يوسين وكاواساكي كيسن حتى مع تسجيل أكبر وثالث أكبر شركات الشحن في اليابان من حيث المبيعات أرباحا فصلية قياسية مرتفعة بعد الاستفادة من زيادة معدلات الشحن وسط الاضطراب الذي عصف بسلاسل الإمداد العالمية.

ونزل سهم نيبون يوسين 8.11%، وقاد الخسائر الجسيمة قطاع الشحن للهبوط 6.25% ليصبح الاسوأ أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.73% بعدما أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع نسبتها 48% في الربح التشغيلي بالربع الثاني ورفعت توقعات الربح بينما تستفيد من انتعاش في الطلب على السيارات وتراجع الين.

وقفز سهم "فوجي فيلم" هولدنغز 4.79% بعدما رفعت شركة صناعة المعدات الطبية توقعات الربح الصافي السنوي.

وصعدت أسهم نيبون ستيل 1.71% بعد رفع أكبر مصنع للصلب باليابان توقعات صافي الربح السنوي 41%.