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بورصة أبوظبي تطلق سوقا للمشتقات المالية

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سوق أبوظبي
سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

بورصة أبوظبي تطلق سوقا للمشتقات المالية

ستتيح تداول العقود المستقبلية لأسهم 4 شركات

رويترز

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الخميس، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلقت سوقا للمشتقات المالية بهدف زيادة السيولة وعروض المنتجات والخدمات.

وقالت السوق في بيان "مع إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستتيح المنصة الجديدة للمستثمرين والمتداولين فرصة
الاستفادة من مجموعة من المزايا أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق وهبوطه، بجانب التحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية".

وذكرت السوق أنه بدأ اليوم الخميس التداول على العقود المستقبلية للأسهم الفردية لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وبنك أبوظبي الأول والشركة العالمية القابضة وأدنوك للتوزيع والدار العقارية. وأضافت أنه سيجري إضافة المزيد من الأوراق المالية هذا العام وفي العام المقبل.

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وقال سوق أبوظبي "سيطلق السوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع الأول من عام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي للأوراق المالية
محفظة منتجاته من المشتقات المالية".

وذكر البيان أنه يستخدم تكنولوجيا من ناسداك في سوق المشتقات المالية. وورد في البيان "ستنضم ثلاث شركات لصناعة السوق، هي ’كيو لصناعة السوق’ التابعة لشركة القابضة وبي.إتش.إم كابيتال، والرمز كابيتال إلى سوق المشتقات المالية الجديد لتوفير السيولة في المنصة الجديدة مما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط".

وذكر أنه سيجري منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي المالي 59% هذا العام، وهو ما يعني أن قيمته السوقية تصل الآن إلى 1.36 تريليون درهم إماراتي (370.31 مليار دولار).

وزاد مؤشر بورصة دبي بنحو 25% هذا العام لتصل قيمته السوقية إلى 333.9 مليار درهم.

وفي الشهر الماضي أطلقت أبوظبي صندوقا للاكتتابات بقيمة 5 مليارات درهم سيستثمر فيما يتراوح بين خمس وعشر شركات سنويا مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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