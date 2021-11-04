عمومية "الخليج للتدريب" توافق على زيادة رأس المال لـ650 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للتدريب والتعليم على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال، من 450 مليون ريال إلى 650 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن زيادة رأس المال ستكون عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بهدف الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.

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وسيتم طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 200 مليون ريال أسهم عادية.

وسيكون تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.