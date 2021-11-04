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مجلس إدارة "جرير" يوصي بتوزيع أرباح بـ246 مليون ريال عن الربع الثالث

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جرير مناسبة
جرير للتسويق
سوق السعودية

مجلس إدارة "جرير" يوصي بتوزيع أرباح بـ246 مليون ريال عن الربع الثالث

أرباح "جرير" الفصلية ترتفع 6.8% مسجلة 272.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2021، بواقع 246 مليون ريال على عدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 120 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 2.05 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 20.5%.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 8 نوفمبر 2021 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع في 17 نوفمبر 2021.

وارتفعت أرباح "جرير" بـ6.8% في الربع الثالث مسجلة 272.5 مليون ريال، مقارنة بـ 255.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.97% ليصل إلى 729.4 مليون ريال، مقابل 715.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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