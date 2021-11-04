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الموافقة على طرح 10% من أسهم "الوسائل الصناعية" في سوق "نمو"

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شركة الوسائل الصناعية
شعار شركة الوسائل الصناعية
سوق السعودية

الموافقة على طرح 10% من أسهم "الوسائل الصناعية" في سوق "نمو"

الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة على طلب شركة الوسائل الصناعية لطرح 2.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"

وأوضحت الهيئة في بيان أمس الأربعاء، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وتابعت الهيئة: "سوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح".

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وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.

وأفادت الهيئة: "في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبينت الهيئة أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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