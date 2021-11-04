أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بعد قرار المركزي الأميركي  

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية جديدة اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيتحلى بالصبر في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة، وتحول انتباه المستثمرين إلى قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، في حين شهدت الأسهم العالمية ارتفاعات مماثلة بعد أن قال المركزي الأميركي، كما كان متوقعا، إنه سيبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر ويخطط لإنهائها العام المقبل.

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وقادت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات، فصعد سهم ألستريا أوفيس 17.6%، بعد أن أعلنت عن عرض استحواذ من بروكفيلد أسيت ماندجمت ومقرها كندا.

وارتفع مؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة 0.5% كذلك، بعد أن فتح على ارتفاع قياسي.

وبعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، أنه ليس في عجلة لتشديد السياسة النقدية، توجهت الأنظار إلى بنك إنجلترا المنتظر أن يعلن قراره اليوم.