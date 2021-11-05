أسهم اليابان تغلق منخفضة وقطاع التكنولوجيا يرتفع

انخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك، وهو ما حد من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.61% ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15% في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 2041.42 نقطة.

مادة اعلانية

وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49% في حين ارتفع توبكس 2.01%. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.36% بعدما حذرت الشركة المصنعة للسيارات من أن نقص أشباه الموصلات في أنحاء العالم لا يزال يهدد خططها السنوية للإنتاج.

وتراجع سهم دايكن إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.64% في حين نزل سهم تيرومو للأجهزة الطبية 5.42%، وكانا في صدارة الخسائر على المؤشر نيكي بعدما جاءت توقعاتهما أقل من توافق السوق.

وانخفض سهم سوفت بنك المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة 4.84% بعد انخفاض صافي ربحها نصف السنوي 2.5% بفعل خفض رسوم الهواتف.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا وزاد سهم كونامي هولدنجز المصنعة للألعاب 4.45% في حين ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.08%.