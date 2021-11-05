.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان تغلق منخفضة وقطاع التكنولوجيا يرتفع

  • الخط
أسهم اليابان
أسهم اليابان
الأسواق العالمية

أسهم اليابان تغلق منخفضة وقطاع التكنولوجيا يرتفع

تراجع المؤشر نيكاي 0.61%

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك، وهو ما حد من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.61% ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15% في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 2041.42 نقطة.

وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49% في حين ارتفع توبكس 2.01%. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.36% بعدما حذرت الشركة المصنعة للسيارات من أن نقص أشباه الموصلات في أنحاء العالم لا يزال يهدد خططها السنوية للإنتاج.

وتراجع سهم دايكن إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.64% في حين نزل سهم تيرومو للأجهزة الطبية 5.42%، وكانا في صدارة الخسائر على المؤشر نيكي بعدما جاءت توقعاتهما أقل من توافق السوق.

وانخفض سهم سوفت بنك المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة 4.84% بعد انخفاض صافي ربحها نصف السنوي 2.5% بفعل خفض رسوم الهواتف.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا وزاد سهم كونامي هولدنجز المصنعة للألعاب 4.45% في حين ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.08%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد