أسهم دبي تربح 6.8 مليار دولار في أسبوع ومؤشرها يقفز 8.6%

حققت سوق دبي المالي، مكاسب قياسية في تداولات الأسبوع الماضي، وارتفع رأسمالها السوقي، 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، مدفوعاً بجملة قرارات حكومية، شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق، وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع 8.6%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ يناير 2016، أي ما يقارب 6 سنوات، ليغلق عند 3107.67 نقاط، محققاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ مارس 2018، ومواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، فيما صعد سوق أبوظبي 1.81%، ليقفل عند 8014.89 نقطة، بمكاسب سوقية 4.4 مليار درهم.

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واستمر سهم "سوق دبي المالي" في مكاسبه القياسية بالقرب من الحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي لينمو بنسبة 45% بالغاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015، بمكاسب سوقية جاوزت 4.2 مليارات درهم في 3 جلسات، وفقا لصحيفة البيان.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية خلال الأسبوع، بلغت 14 مليار درهم، موزعة بواقع 8.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و5.5 مليار درهم في سوق دبي، وجري تداول 6.1 مليار سهم، منها 4.05 مليار سهم في دبي، و2.05 مليار سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 98.5 ألف صفقة.

وعزز مكاسب الأسواق، الاتجاه للشراء للأجانب، في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص، والأسعار المغرية، ليحققوا صافي شراء بنحو 691720 مليون درهم، موزعة بواقع 486.7 مليوناً في دبي، 205 ملايين في أبوظبي.