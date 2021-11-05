الذهب يرتفع 0.1% ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية

تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد، بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1792.74 دولار للأونصة.

مادة اعلانية

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1% إلى 1795.60 دولار.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.75 دولار للأنصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2022.75 دولار.