.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يرتفع 0.1% ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية

  • الخط
الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع 0.1% ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية

بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد، بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1792.74 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1% إلى 1795.60 دولار.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.75 دولار للأنصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2022.75 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
قبل أن تذهب
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
اكتشف المزيد