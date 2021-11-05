خسائر أسبوعية في بورصة مصر والأسهم تفقد 11 مليار جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تباين في أداء المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وبعد تسجيل مكاسب أسبوعية متتالية، تحولت الأسهم إلى الخسائر لتفقد أكثر من 11 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.1 مليار جنيه، ليغلق التعاملات عند مستوى 735.2 مليار جنيه، مقابل نحو 746.3 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.48%.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% مضيفاً 106 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 11612 نقطة. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% فاقداً 47 نقطة ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.55% خاسراً نحو 76 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 13619 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.88% مضيفاً 40 نقطة ليغلق عند مستوى 4549 نقطة.

كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 6.9% فاقداً 159 نقطة ليغلق عند مستوى 2164 نقطة. كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 4.6% فاقداً 153 نقطة لينهي تعاملات لأسبوع عند مستوى 3146 نقطة.

فيما صعد مؤشر "تميز" بنسبة 0.1.28% مضيفاً نحو 54 نقطة ليغلق عند مستوى 4267 نقطة. وأيضاً، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% رابحاً نحو 5 نقاط ليغلق عند مستوى 1116 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس الخميس، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية أجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44%، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.49%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.61%.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوى الأوزان بنسبة 2.67%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.98%. فيما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.49%، وايضاً زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.08%، والعرب على 4.56%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 55.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 46.8 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 375.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 5757 جنيه، 428.1 مليون جنيه، على التوالي.