دبي تستحدث دوائر قضائية متخصصة للفصل بمنازعات الأوراق المالية

أعلنت دبي يوم السبت استحداث دوائر قضائية متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.

وذكر مكتب دبي الإعلامي أن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية.

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حققت سوق دبي المالي، مكاسب قياسية في تداولات الأسبوع الماضي، وارتفع رأسمالها السوقي، 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، مدفوعاً بجملة قرارات حكومية، شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق، وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع 8.6%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ يناير 2016، أي ما يقارب 6 سنوات، ليغلق عند 3107.67 نقاط، محققاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ مارس 2018، ومواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، فيما صعد سوق أبوظبي 1.81%، ليقفل عند 8014.89 نقطة، بمكاسب سوقية 4.4 مليار درهم.

واستمر سهم "سوق دبي المالي" في مكاسبه القياسية بالقرب من الحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي لينمو بنسبة 45% بالغاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015، بمكاسب سوقية جاوزت 4.2 مليارات درهم في 3 جلسات.