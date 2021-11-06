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سوق السعودية.. مستوى تاريخي لاستثمارات الأجانب بالأسهم يتخطى 308 مليارات ريال

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متداول بسوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق السعودية.. مستوى تاريخي لاستثمارات الأجانب بالأسهم يتخطى 308 مليارات ريال

شكلت نسبة 2.93% من إجمالي قيمة السوق المالية في المملكة

دبي - العربية.نت

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سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 308.1 مليار ريال، مشكلة 2.93% من قيمة السوق البالغة نحو 10.52 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 19.8 مليار ريال خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، مقابل 17.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 14.1%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 149.5 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 129.8 مليار ريال.

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تزامن ذلك مع ارتفاع سنوي لمؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 34.7%، ليغلق عند 11704 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغت مشتريات الأجانب الصافية 2.7 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ15 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ12.2 مليار ريال.

ارتفع مؤشر "تاسي" 1.8% خلال الشهر الماضي، ليغلق عند 11704 نقاط بنهايته، مقابل 11496 نقطة بنهاية أيلول (سبتمبر) السابق له.

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