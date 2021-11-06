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موديز.. 3 توقعات حاسمة لأداء اقتصاد السعودية خلال 2021

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الرياض
السعودية

موديز.. 3 توقعات حاسمة لأداء اقتصاد السعودية خلال 2021

تقرير الوكالة توقع تراجع عجز الميزانية وتقلص الدين العام على المدى المتوسط

دبي - العربية.نت

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رسمت وكالة موديز للتقييم المالي، ثلاثة توقعات تعكس أداء قويا لاقتصاد السعودية خلال العام الحالي، أولها عودة الاقتصاد للنمو الإيجابي، وتقلص نسبة العجز في المالية العامة، وتقلص مستوى حجم الدين على المدى المتوسط.

أشار تقرير الوكالة الذي ثبت تصنيف المملكة عند "A1" إلى جدارة المملكة في السيطرة على سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة من قبل الحكومة وزيادة حجم وحصة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد، والتزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك إطار برنامج الاستدامة المالية.

بعد أن عدلت الوكالة النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"، توقعت أن تعكس حكومة المملكة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

وقبل صدور تقرير الوكالة الذي ثبت تصنيف المملكة عند "A1" قال ألكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض الإنفاق المقدر في الميزانية السعودية لعامي 2022 و2023 يتماشى مع برنامج التوازن المالي للمملكة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات إيجابية من الناحية الائتمانية.

وأوضح أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.

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