الإمارات.. اتفاقية تمهد لطرح شركات "حرة مطار دبي" بأسواق المال

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي "دافزا" اتفاقية بشأن التعاون الإشرافي والرقابي بينهما في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الأسواق المالية في الإمارات.

يمهد الاتفاق لطرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الإمارات والرقابة على تداولات وملكيات أسهم شركات المنطقة الحرة المدرجة في السوق.

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يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق خطط لإدراج أسهم شركة مياه وكهرباء دبي في سوق دبي المالي قريبا.

تندرج الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "11/ ر.م" لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وكذلك إدراجها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقا لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالا لأحكام نظام الطرح التي تشترط الموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

ويتمثل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية في الإشراف والرقابة على مجموعة من العمليات والمهام، تتضمن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة بهما، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة، وكذلك إنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها.