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دبي تخطط لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على دخول البورصة

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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
سوق دبي

دبي تخطط لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على دخول البورصة

قامت دبي بسلسلة من التحركات لجذب الاكتتابات

دبي - العربية.نت

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تخطط دبي لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على الإدراج في سوق الأوراق المالية، حيث تسعى السوق للحاق بالاندفاع نحو الاكتتابات العامة في المنطقة.

دمجت الإمارة إدارتيها الاقتصادية والسياحية يوم السبت الماضي، وإحدى المهام الرئيسية للكيان الجديد هو حث الشركات الخاصة والعائلية على طرح أسهمها في سوق دبي المالي، بحسب بيان.

وفي الأسبوع الماضي، قامت دبي بسلسلة من التحركات المصممة لجذب الاكتتابات ومواكبة المنافسين الإقليميين الذين استقطبوا مليارات الدولارات خلال العام الماضي. وشمل ذلك إصلاح مجلس إدارة البورصة المحلية والتخطيط لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) المملوكة للدولة، وهي واحدة من 10 خطط طرح لها خلال الأشهر المقبلة.

بعض الشركات الخاصة المعروفة وتلك المملوكة لعائلات في دبي، تشمل ماجد الفطيم القابضة، المشغل لمتاجر "كارفور" في الشرق الأوسط، وشركة الخليج للسكر، المالكة لأكبر شركة لتكرير السكر في العالم، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

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