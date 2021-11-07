مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعاً 0.66% فوق 11800 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.66% ليصعد بمقدار 89.37 نقطة إلى مستوى 11829.76 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

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قال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" إن زخم الاكتتابات في السوق، يدفع التفاؤل في تعميقها، موضحا أنه مع طرح 30% من مجموعة "تداول" فإن مكررات ربحيتها ستكون مقاربة لمكررات السوق.

وأشار إلى أن لدى شركة مجموعة تداول السعودية القابضة فرصة كبيرة لتنويع الأرباح، عبر شركاتها التابعة، موضحا أن "تداول" أعلنت عزمها طرح 36 مليون سهم للاكتتاب، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما سيتم طرح جميع أسهم الاكتتاب أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10%، للأفراد.

وشرح أن عمليات الإدراج المزدوج مع أسواق إقليمية، وأسواق المشتقات المالية، والأسواق المستقبلية، والإدراجات المحلية، والعديد من الأدوات الاستثمارية من الممكن أن تعرضها "تداول" وتكون مصدر دخل لها.

وتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على طرح "تداول" لكون السوق السعودي واحدا من أكبر الأسواق بالعالم، وسيكون هذا الاكتتاب وغيره مفتوحا للمستثمرين الأجانب.

كانت أسهم شركات نسيج، وهرفي للأغذية، وأبو معطي، والسعودي الفرنسي، والتعمير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين، وصادرات، وشمس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ، الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وكهرباء السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 257.85 نقطة ليقفل عند مستوى 25221.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1939 صفقة.