من هو هلال المري الرئيس الجديد لمجلس إدارة سوق دبي المالي؟

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من "اقتصادية دبي" و"دائرة السياحة والتسويق التجاري" تحت مظلة دائرة جديدة باسم "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، وتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

يأتي تشكيل مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال المري، بدلا من عيسى كاظم الذي قاد السوق على مدار 20 عاما منذ تأسيسه.

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جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان دبي إطلاق صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها.

يشغل المري مناصب عدة هامة في إمارة دبي، منها عضوية اللجنة العليا لإكسبو 2020، وعضو في كل من مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمار، وغرفة دبي العالمية، ومجلسي إدارة "إعمار" و"إعمار مولز".

والمري عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والمدير العام لهيئة مركز دبي التجاري العالمي.

ويحمل المري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال، وهو حاصل على شهادة المحاسبة من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وعمل في عدة شركات من بينها "ماكينزي" و"كي بي إم جي".

كما يشغل المري منصب المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، منذ مايو/أيار 2015 وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة دبي. يمتلك خبرة تمتد لسنوات في مجال الإدارة والاقتصاد والترويج السياحي لإمارة دبي، كما تقلد منصب مدير دائرة السياحة والترويج التجاري سابقاً.

عمل في العديد من الشركات الكبرى وفي قطاعات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة حيث سبق له العمل في شركة "ماكينزي وشركاه McKinsey" وشركة "كيه بي إم جي KPMG" في لندن.