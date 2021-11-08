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أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع تضرر قطاع الإنشاءات بنتائج الشركات

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الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع تضرر قطاع الإنشاءات بنتائج الشركات

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، اليوم الاثنين، مع تراجع أسهم قطاع الإنشاءات بسبب نتائج ضعيفة لبعض الشركات، في حين خسرت أسهم شركات الأدوية مكاسبها بعد أن أثبت عقار شركة فايزر لعلاج كوفيد-19 فاعلية واعدة خلال التجارب.

هبط مؤشر نياكي الياباني 0.35% إلى 29507.05 نقطة متراجعا عن أعلى مستوياته خلال شهر المسجل يوم الخميس، على الرغم من إغلاق الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.30% إلى 2035.22 نقطة.

ونزل سهم أوباياشي كورب للإنشاءات 9.2% بعد أن تراجعت نتائجها متأثرة جزئيا بارتفاع التكاليف، في حين تراجع سهم شركة شيميزو كورب المنافسة 7.7% بعد نتائج مخيبة للآمال. ونتيجة لذلك تراجع قطاع الإنشاءات 1.9%.

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وخسرت شيونوجي للأدوية 5.7% وتشوجاي 3.7% بعد أن أعلنت فايزر المنافسة إن عقارها التجريبي قلل بنسبة 89% فرص دخول المستشفيات والوفاة لمرضى كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطيران ومشغلي القطارات بعد أنباء فايزر التي دعمت آمال الانتعاش الاقتصادي في الداخل.

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