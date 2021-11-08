الذهب يبلغ قمة شهرين بعد ارتفاع 0.1%

واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الاثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1818.99 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر/ أيلول في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.



تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع الماضي بوجهة نظر أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.



وقال محللون إنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2044.89 دولار.