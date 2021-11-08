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المركزي المصري: سنطلق شبكة مدفوعات رقمية نهاية 2021

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مدفوعات رقمية
المركزي المصري

المركزي المصري: سنطلق شبكة مدفوعات رقمية نهاية 2021

نائب محافظ البنك: سنسمح بإدارة جميع الحسابات وإتمام التحويلات بتطبيق واحد

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إنه اعتمد قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام هواتفهم المحمولة.

وأضاف البيان أن شبكة جديدة سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ستسمح للعملاء أيضا بإدارة جميع حساباتهم المصرفية، وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي في البيان: "سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".

أدخلت مصر على مدى العامين الماضيين سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك.

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