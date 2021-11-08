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اليوم.. بدء الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ"الخليج للتدريب"

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سوق السعودية

اليوم.. بدء الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ"الخليج للتدريب"

الشركة تستهدف زيادة رأس المال 44.4%

دبي - العربية.نت

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تبدأ اليوم الاثنين مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الخليج للتدريب والتعليم بغرض زيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال.

وحسب بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، سيرتفع رأس المال بعد انتهاء الاكتتاب في حقوق الأولوية من 450 مليون إلى 650 مليون ريال.

وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب إلى يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.

عمومية "الخليج للتدريب" توافق على زيادة رأس المال لـ650 مليون ريال أسواق المال سوق السعودية عمومية "الخليج للتدريب" توافق على زيادة رأس المال لـ650 مليون ريال

وستقوم الشركة بطرح 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، بنسبة زيادة تصل إلى 44.4%.

وسيرتفع عدد أسهم رأس المال المدرجة بعد الزيادة إلى 65 مليون سهم، من 45 مليون سهم قبل الزيادة.

وذكرت "تداول" بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

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