اليوم.. بدء الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ"الخليج للتدريب"

تبدأ اليوم الاثنين مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الخليج للتدريب والتعليم بغرض زيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال.

وحسب بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، سيرتفع رأس المال بعد انتهاء الاكتتاب في حقوق الأولوية من 450 مليون إلى 650 مليون ريال.

مادة اعلانية

وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب إلى يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.

وستقوم الشركة بطرح 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، بنسبة زيادة تصل إلى 44.4%.

وسيرتفع عدد أسهم رأس المال المدرجة بعد الزيادة إلى 65 مليون سهم، من 45 مليون سهم قبل الزيادة.

وذكرت "تداول" بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.