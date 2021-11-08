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اكتتاب "النايفات".. البنوك المستلمة وموعد نهاية الطرح للأفراد

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شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
سوق السعودية

اكتتاب "النايفات".. البنوك المستلمة وموعد نهاية الطرح للأفراد

الشركة تطرح 300 ألف سهم باكتتاب الأفراد

دبي - العربية.نت

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تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في طرح شركة النايفات للتمويل "النايفات"، اليوم الاثنين، في سوق "تداول السعودية" بسعر طرح يبلغ 34 ريالاً للسهم.

وبدأت الشركة أمس الأحد اكتتاب الأفراد، وتخصص الشركة 3.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 300 ألف سهم.

اكتتاب "النايفات".. تغطية المؤسسات 136 مرة والطرح بـ34 ريالاً للسهم أسواق المال سوق السعودية اكتتاب "النايفات".. تغطية المؤسسات 136 مرة والطرح بـ34 ريالاً للسهم

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم السبت 13 نوفمبر 2021، بينما يتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في موعد أقصاه يوم الاثنين يوم 15 نوفمبر 2021.

وتستهدف الشركة طرح 35 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 35% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المصدرة التابعة للمساهمين البائعين.

وكانت شركة النايفات للتمويل "النايفات"، قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 34 ريالا سعوديا للسهم الواحد، بتغطية بلغت 136 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وعينت "النايفات" شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومتعهداً رئيسياً للتغطية فيما يتعلق بأسهم الطرح، وعينت شركتي السعودي الفرنسي كابيتال وجي آي بي كابيتال كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية المشاركون.

يشار إلى الثلاث شركات معاً بأنهم "مديري سجل الاكتتاب"، وحددت البنوك المستلمة اكتتاب وهم البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي كجهات مستلمة.

يشار إلى أن محفظة شركة النايفات للتمويل تضم أكثر من 44 ألف عميل كما في الربع الأول من العام 2021، وتعد النايفات أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لإصدار البطاقات الائتمانية.

وتأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002 برأسمال قدره 10 ملايين ريال، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ريال، وتبلغ حصتها السوقية في سوق تمويل الأفراد 18% كما في الربع الأول من 2021.

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