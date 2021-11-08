تداول تعلن نشرة إصدار طرح 30% من أسهمها في سوق السعودية

أصدرت مجموعة تداول السعودية القابضة نشرة طرح 30% من إجمالي أسهمها البالغ عددها 120 مليون سهم، وجميع أسهم الاكتتاب سيتم طرحها أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10%، للأفراد.

وتشمل عملية الطرح العام الأولي، بيع 36 مليون سهم. ويمثل صندوق الاستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة، إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة. وسيمتلك الصندوق 70% من أسهم الشركة بعد الطرح، وبالتالي فإنه سيحتفظ بالحصة المسيطرة في الشركة.

مادة اعلانية

وسيتم تخصيص 3.6 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل 10%من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في الطرح، يحق لمديرو سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 32.4 مليون سهم والتي تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

وسيتم توزيع متحصلات الاكتتاب بعد خصم تكاليف الاكتتاب التي تقدر بنحو 80 مليون ريال على المساهم البائع ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من المؤسسات 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للفرد 10 أسهم.

فترة الطرح

وتستمر عملية تسجيل الطلبات للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر لمدة 6 أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر.

ومن المتوقع الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في أسهم "تداول" في 21 نوفمبر، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

وتبدأ فترة الطرح في 30 نوفمبر، وتستمر لمدة ثالثة أيام شاملة آخر يوم إغلاق الاكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم الخميس 2 ديسمبر.

وآخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناء على الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيا يوم 30 نوفمبر، وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة 2 ديسمبر. وآخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للأفراد هو 2 ديسمبر.

ومن المتوقع الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 6 ديسمبر، وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في 8 ديسمبر.

فترة الحظر

الفترة التي يخضع المساهم الكبير (صندوق الاستثمارات العامة) خلالها لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء التداول أسهم الشركة في السوق، بحيث لا يجوز له التصرف في أسهمه خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه.