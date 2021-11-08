.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خطة التريليون دولار تمنح دفعة قوية لمؤشرات الأسهم الأميركية

  • الخط
وول ستريت مناسبة
وول ستريت
وول ستريت

خطة التريليون دولار تمنح دفعة قوية لمؤشرات الأسهم الأميركية

بورصة وول ستريت تصعد عند الفتح وداو جونز يسجل مستوى قياسيا مرتفعا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت عند الفتح، الاثنين، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا مع تلقي الشركات الصناعية الكبرى لدعم من إقرار مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.

وصعد داو جونز 88.51 نقطة، أو 0.24% إلى 36416.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.95 نقطة، أو 0.08% إلى 4701.48 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.13 نقطة، أو 0.15% إلى 15995.72 نقطة.

استقر سعر الدولار الأميركي على نطاق واسع وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع، إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية.

في الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ"قمر 14".. وأتشوق لمعرفة رأي الجمهور
كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب
الأكثر قراءة
"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة
شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة
نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟ نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟
قبل أن تذهب
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
اكتشف المزيد