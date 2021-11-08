خطة التريليون دولار تمنح دفعة قوية لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت عند الفتح، الاثنين، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا مع تلقي الشركات الصناعية الكبرى لدعم من إقرار مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.

وصعد داو جونز 88.51 نقطة، أو 0.24% إلى 36416.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.95 نقطة، أو 0.08% إلى 4701.48 نقطة.

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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.13 نقطة، أو 0.15% إلى 15995.72 نقطة.

استقر سعر الدولار الأميركي على نطاق واسع وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع، إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية.

في الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتاً.