مؤشر سوق أبوظبي المالية يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الاثنين وسجل مؤشر أبوظبي أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين استقر المؤشر السعودي.

تقدم مؤشر أبوظبي 1.1% مسجلا مستوى قياسيا مدفوعا بزيادة 1.7% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، و1.3% في سهم الشركة العالمية القابضة.

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أعلنت العالمية القابضة، الخميس، عن أرباح صافية ربع سنوية بلغت 2.87 مليار درهم (781.42 مليون دولار) ارتفاعا من 958.9 مليون درهم قبل عام.

ارتفع مؤشر دبي 0.2% مع صعود سهم شركة سوق دبي المالي 9.9% مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لتأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) وطروحات عامة أولية.

قالت حكومة دبي الثلاثاء إنها تعتزم طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن عشر شركات تابعة للدولة سيتم إدراجها في البورصة وذلك في إطار خطط لدعم حركة التداول في البورصة المحلية.

أغلق المؤشر السعودي مستقرا، إذ عوضت مكاسب في الأسهم المالية انخفاضات في أسهم البتروكيماويات.

ارتفعت أسعار النفط وسط إشارات إيجابية إلى نمو الاقتصاد العالمي، مدعومة بتوقعات الطلب على الطاقة بينما رفعت شركة أرامكو السعودية سعرها الرسمي لبيع الخام.

خارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5% متأثرا بتراجع 0.8% في سهم البنك التجاري الدولي.