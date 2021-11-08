هذه تقديرات سعر سهم "تداول".. ومؤشر "تاسي" يغلق فوق 11840 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين، مرتفعا بنسبة 0.04% ليكسب 4.93 نقطة إلى 11846.5 نقطة بتداولات تفوق 7.4 مليار ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيكون له أثر على أداء الصناديق العقارية المتداولة (ريتس)، والتي حققت أداء جيدا قبل الجائحة، بتوزيعات نقدية تصل إلى 7%.

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وتوقع أن تعاود الصناديق نشاطها والنمو خلال السنوات المقبلة، أما المخصص منها لمكة والمدينة، فقد كان العائد 2% لكن ربما زيادة سعر الأصول ساهم بهذا الانخفاض للعائد.

وقال إنه مع النمو المتوقع، واستهداف الوصول إلى 30 مليون معتمر، فسيكون لهذه الصناديق، القدرة على زيادة العائد وزيادة الإيجارات في العقارات في المناطق المركزية.

واعتبر أن عائداً مرتقباً بنسبة 4% على هذا النوع من الصناديق سيكون مناسبا للمستثمرين.

وبشأن طرح مجموعة "تداول" وصف الرقيب الطرح بأنه لمجموعة قوية جدا، حققت أرباحا بقيمة بحدود 150 مليون ريال في كل من عامي 2018 و2019 وفي عام 2020 ارتفعت إلى 500 مليون ريال، وفي أول 9 أشهر من العام الحالي وصلت الأرباح إلى 477 مليون ريال، مع تقديرات بالوصول إلى 600 مليون ريال نهاية 2021.

وقال إن هذه الأرقام تعطي عائدا لسهم "تداول" بنسبة 5% ليكون تقديرات سعر السهم لدى الطرح بين 110 ريالات إلى 140 ريالا للسهم.

بلغت كمية الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.