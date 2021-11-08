أسهم الطيران والترفيه تشهد ارتفاعات قوية متأثرة بإعلان "فايزر" عن عقارها

شهدت أسهم الطيران والترفيه في الأسواق الآسيوية، ارتفاعات قوية اليوم متأثرة بشكل إيجابي بإعلان شركة فايزر الأميركية عن عقارها التجريبي الذي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 89%.

وارتفع سهم خطوط Asia-Pacific بـ 5.5% وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، فيما ارتفع سهم شركة تصنيع الأمتعة Samsonite المدرج في بورصة هونغ كونغ بـ 15%.

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ويرى المستثمرون أن عقار فايزر الذي يأتي على شكل حبوب سيخفف من جائحة كورونا وسيعيد ارتفاع الطلب على السفر والسياحة.

وبعد قرابة عامين مليئين بالأخبار القاتمة، اتضح أن ادعاءات شركتي فايزر Pfizer وميرك Merck بشأن أدوية فيروس كورونا الخاصة بهما صحيحة، خاصة عقاقير فايزر، وبات العالم يتطلع حقاً إلى احتمالية إنهاء الوباء.

الحبوب المضادة للفيروسات لن تقضي على المرض تماماً، ومن المرجح أن يظل الفيروس بيننا لفترة طويلة، وسيظل أيضًا سببًا للوفاة بين سكان العالم. لكن ما يمكن أن تفعله هذه الأدوية هو إنهاء الأزمة التي عطلت حياتنا بشدة، ووضع حد للمخاوف من أن تؤدي العدوى الجماعية إلى انهيار النظام الصحي وإنهاء أي دعوات لفرض قيود صارمة.

يأتي كلا الدواءين على شكل أقراص بسيطة يجب تناولها بعد وقت قصير من ظهور الأعراض. وكلاهما يحاول تعطيل تكاثر الفيروس باستخدام آليات مختلفة إلى حد كبير. ويظهر كلا العلاجين نتائج واعدة.