أبوظبي.. أول إطار تنظيمي لإدراج شركات الـ SPACS للاستحواذات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية قد اقترحا أول إطار عمل تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

يتيح إطار العمل الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة.

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تفتح هذه الأدوات المجال للشركات سريعة النمو في أبوظبي أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

يأتي المقترح الأحدث في سلسلة مبادرات سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من الوسائل المالية التي تتميّز بالابتكار، ومساعدة المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة.

يعكس هذا التوجه التزام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي باستحداث أطر تنظيمية تساعد على تعزيز تنوع ونمو اقتصاد الإمارة.