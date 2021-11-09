أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ تدعمت المعنويات بنتائج أعمال قوية لشركات، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الجديدة لاستقاء مؤشرات على توقعات أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ليكون على مقربة من ذروة غير مسبوقة سجلها الأسبوع الماضي.

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وارتفع سهم شركة الزراعة والأدوية الألمانية باير 2.6%، بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية المعدلة فاقت توقعات المحللين.

كما دعمت توقعات أرباح متفائلة من إيه.بي فودز المالكة لبريمارك الأسهم البريطانية.

وكانت أسهم شركات التأمين من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض سهم مجموعة ميونيخ ري الألمانية 3.1%، بعد أن قالت إنها تتوقع المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد-19 في نشاط إعادة التأمين لديها أكثر مما كان متوقعا في السابق.