.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها

المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية لاستقاء توقعات أسعار الفائدة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ تدعمت المعنويات بنتائج أعمال قوية لشركات، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الجديدة لاستقاء مؤشرات على توقعات أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ليكون على مقربة من ذروة غير مسبوقة سجلها الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم شركة الزراعة والأدوية الألمانية باير 2.6%، بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية المعدلة فاقت توقعات المحللين.

كما دعمت توقعات أرباح متفائلة من إيه.بي فودز المالكة لبريمارك الأسهم البريطانية.

وكانت أسهم شركات التأمين من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض سهم مجموعة ميونيخ ري الألمانية 3.1%، بعد أن قالت إنها تتوقع المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد-19 في نشاط إعادة التأمين لديها أكثر مما كان متوقعا في السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد