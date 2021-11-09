بنك البلاد يرفع رأسماله 33.3% عبر توزيع أسهم مجانية

أعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك بنسبة 33.33%، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وأضاف البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال سيرتفع بقيمة 2.5 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال، من 7.5 مليار ريال قبل الزيادة.

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وقال البنك إن الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وأشار إلى أن تمويل زيادة رأس المال ستكون من الأرباح المبقاة بقيمة 2.5 مليار ريال.

وتابع البنك: "تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً".

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.