عودة السعودية لأسواق التمويل الدولية.. تعزز حضورها وتقلل المخاطر

أكد خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، أهمية أرقام نمو اقتصاد السعودية لأعلى مستوى في 9 أعوام، بدعم أداء السوق المالية "تداول" موضحا أن نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية، يعطي مؤشرات نمو مهمة على المدى المستقبلي.

وبشأن عودة المملكة لأسواق التمويل الدولية، والتفاوض لتعديل شروط تمويل بقيمة 16 مليار دولار، قال الربدي في مقابلة مع "العربية" إن وجود السعودية في أسواق التمويل بشكل دوري يعزز حضورها، والتواصل مع المستثمرين، ويقلل المخاطر.

مادة اعلانية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 0.79% ليفقد 93.35 نقطة ويقفل عند مستوى 11753.18 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات البلاد، ومعادن، ومكة، واليمامة للحديد، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، عناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والبلاد، وكهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والبلاد، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 582.93 نقطة ليقفل عند مستوى 24803.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 2997 صفقة.