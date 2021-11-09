اكتتاب "تداول".. رفع حصة الأفراد إلى 30% من الأسهم المطروحة

كشفت مجموعة "تداول" السعودية عن زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد من 3.6 مليون سهم إلى 10.8 مليون سهم من الطرح العام الأولي، لتمثل الأسهم المخصصة لهذه الشريح نسبة 30%، من إجمالي أسهم الطرح.

وقد حصلت مجموعة تداول السعودية على موافقة هيئة السوق المالية اليوم، 09 نوفمبر 2021، على تعديلات نشرة الإصدار الأولية وهيكل الطرح عن طريق نشرة إصدار تكميلية.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 21 سبتمبر 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 36 مليون سهم عادي تمثل 30%، من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 3 نوفمبر 2021م.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

كانت مجموعة تداول السعودية القابضة قد أصدرت أمس نشرة طرح 30% من إجمالي أسهمها البالغ عددها 120 مليون سهم.

وتشمل عملية الطرح العام الأولي، بيع 36 مليون سهم. ويمثل صندوق الاستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة، إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة. وسيمتلك الصندوق 70% من أسهم الشركة بعد الطرح، وبالتالي فإنه سيحتفظ بالحصة المسيطرة في الشركة.

وسيتم توزيع متحصلات الاكتتاب بعد خصم تكاليف الاكتتاب التي تقدر بنحو 80 مليون ريال على المساهم البائع ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من المؤسسات 100 ألف سهم.