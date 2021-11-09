"كوين مينا" للعربية: بيتكوين ستصل لـ 500 ألف دولار خلال 10 سنوات

توقع الشريك المؤسس في شركة كوين مينا، طلال الطباع، في مقابلة مع "العربية" أن تواصل العملات المشفرة الخطرة قفزاتها، لتصل قيمة العملة الأشهر بيتكوين إلى 500 الف دولار خلال 10 سنوات.

ونبه الطباع المتداولين بها، إلى ضرورة الاعتماد على المنصات المرخصة من البنوك المركزية وهي قليلة لتداول مثل هذه العملات.

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وشبه العملات المشفرة بأنها مثل عملية التحول من أي قطاع تقليدي إلى تقني فمثلا تحول التاكسي إلى تطبيقات إلكترونية، وكذلك "بيتكوين ستحل محل الذهب وتصعد بعد سنوات طوال".

وأشار إلى ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لتتجاوز أعلى مستوى حققته في أكتوبر الماضي، وسط مكاسب لأغلب العملات المشفرة الأخرى.

وارتفعت بيتكوين الثلاثاء بنسبة 4.74% لتصل إلى 68.3 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في 20 أكتوبر بالقرب من 67 ألف دولار.

وأدى الارتفاع الذي شهدته بيتكوين إلى تجاوز رأس المال السوقي للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، فيما تواصل العملات المثيرة لاهتمامات الأفراد والتي صدرت في الأساس للسخرية من بيتكوين مثل دوجكوين، وشيبا إينو، في جذب الانتباه.

وارتفعت عملة الإيثر بنسبة 1.96% إلى 4807.13 دولارن وبيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 9.6% إلى 667.4 دولار، كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 4.73% إلى 0.28 دولار، فيما صعدت عملة كوردانو بنسبة 6% إلى 2.2 دولار. وقفزت عملة ليتكوين بنسبة 18% إلى 242.7 دولار.