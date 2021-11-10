أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، إذ ساعدت قفزة في أسهم شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات، منها شركة إنفنيون للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2% بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

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وقفز سهم شركة إنفنيون الألمانية 1.8% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.

وارتفع سهم سلسلة متاجر ماركس اند سبنسر البريطانية 15.9% بعد أن تجاوزت أرباحها المتوقعة في النصف الأول من العام وبعد أن رفعت توقعاتها للأرباح في العام بكامله.

واستمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم إذ أظهرت بيانات أن أسعار منتجات المصانع الصينية سجلت أعلى مستوياتها في 26 عاما الشهر الماضي مما عزز المخاوف من الدخول في حالة تضخم مصحوبة بركود اقتصادي.