البحرين تجمع ملياري دولار من ثاني إصدار سندات هذا العام

جمعت البحرين اليوم الأربعاء ملياري دولار من ثاني إصدار سندات دولية لها هذا العام، عبر بيع صكوك بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف بسعر 3.875%، وسندات تقليدية بمليار دولار لأجل 12 عاما ونصف بسعر 5.625% بحسب "رويترز".

تراوح السعر الاسترشادي المبدئي بين 4.25% و4.375% للصكوك الإسلامية، وبين 6% و6.125% للسندات التقليدية. لكن تم تقليص هذه المستويات لاحقا بعدما بلغت الطلبات النهائية الإجمالية أكثر من 4.6 مليار دولار.

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وذكرت نشرة الإصدار التي اطلعت عليها "رويترز" أنه سيتم استخدام حصيلة الإصدار لأغراض الميزانية العامة. واشتركت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني في ترتيب بيع السندات.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.