بورصة مصر باللون الأحمر.. 10 مليارات جنيه تبخرت من السوق

تسببت مبيعات قوية للمستثمرين المصريين والأجانب في أن تواصل البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم، حيث سيطر اللون الأحمر على شاشات التداول، بعدما فشلت المشتريات الهزيلة للمستثمرين العرب في وقف موجة الخسائر.

ولجأت إدارة البورصة إلى وقف عدد كبير من الأسهم لتجاوزها النسب المحددة للصعود والهبوط والمحددة بنسبة 5%.

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وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 724.338 مليار جنيه.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11480 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4496 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان الذي تراجع بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة. كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.36% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3089 نقطة.