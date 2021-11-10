دبي تدرس طرح "تيكوم" للاكتتاب العام

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن دبي القابضة تدرس طرحًا عامًا أوليًا لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر غير معلن أن بنكي الاستثمار الأميركيين مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وبنك يو بي إس السويسري يقتربان من الحصول على تفويض للقيام بتقديم الاستشارات المتعلقة بعملية الطرح العام للأسهم.

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ولم ترد تيكوم ودبي القابضة على الفور على طلب للتعليق.

ورفض مورغان ستانلي وغولدمان ساكس التعليق.

ويشهد سوق دبي زخما كبيرا بعد الإعلان عن اعتماد إطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، وإنها تهدف إلى إدراج 10 شركات تدعمها الدولة في البورصة.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إن لجنة تشرف على تطوير السوق اعتمدت هدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى ثلاثة تريليونات درهم، مضيفا أنه تقرر إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

وأعلن أيضا عن تشكيل لجنة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في الإمارة، المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.