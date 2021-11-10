سهم الاتحاد العقارية يهبط بالحد الأقصى بعد عزل 4 أعضاء بمجلس الإدارة

تراجع سهم الاتحاد العقارية بنحو 9.8% خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق دبي المالي، على خلفية عزل رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء آخرين من الجمعية العمومية.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية، أمس الثلاثاء، على عزل رئيس مجلس الإدارة خليفة الحمادي و3 أعضاء آخرين، وهم كل من فتحي بن قريرة وضاحي المنصوري وكلار جورج، فيما رفضت الجمعية العمومية عزل درويش الكتبي ومحمد الفردان وعبد الوهاب الحلبي.

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وقالت شركة الاتحاد العقارية إنها تلقت رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.

وبحسب الرسالة فإن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية، مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر 2020، والثانية في 31 أكتوبر 2021.

وأفادت النيابة العامة أن القضية لازالت قيد التحقيق حتى تاريخه.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن على ما يبدو أنه كان هناك صراع في مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأحد الطرفين بالأمس استطاع أن يستمر وتم عزل الطرف الآخر.

وأشار في حديثه لـ "العربية" إلى أن إبلاغ النيابة عند وجود مخالفات تعطي مؤشرات إيجابية ونقاطا هامة لمجالس إدارة الشركات، بأنه لن يكون هناك تساهل مع من يتلاعب بالاقتصاد.

وتابع: "يجب أن يعرف عضو مجلس الإدارة أن مسؤوليته ليست فقط حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولكنها جزء تنفيذي وينوب عن المساهمين لحماية حقوقهم".