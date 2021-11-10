سيتي غروب تجمع 40 مليار دولار لعملاء آسيا لتمويل مشاريع الاستدامة

جمعت سيتي غروب رقما قياسيا قدره 40 مليار دولار لعملاء آسيا لتمويل مشاريع الاستدامة لهذا العام، بزيادة 6 أضعاف عن عام 2020.

يأتي ذلك في مسعى إلى تلبية الأهداف العالمية ومساعدة الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية.

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وأشار البنك إلى أن الشركات يستفيدون الآن من التمويل الأرخص عن طريق إصدار سندات خضراء، والاستفادة من الطلب المتزايد على هذه المنتجات.

وتابع البنك: "أصبح الاستثمار المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شيوعا".