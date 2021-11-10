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سيتي غروب تجمع 40 مليار دولار لعملاء آسيا لتمويل مشاريع الاستدامة

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التغير المناخي

سيتي غروب تجمع 40 مليار دولار لعملاء آسيا لتمويل مشاريع الاستدامة

تمويل مشاريع الاستدامة في آسيا يتضاعف 6 مرات خلال 2021

دبي - العربية.نت

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جمعت سيتي غروب رقما قياسيا قدره 40 مليار دولار لعملاء آسيا لتمويل مشاريع الاستدامة لهذا العام، بزيادة 6 أضعاف عن عام 2020.

يأتي ذلك في مسعى إلى تلبية الأهداف العالمية ومساعدة الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار البنك إلى أن الشركات يستفيدون الآن من التمويل الأرخص عن طريق إصدار سندات خضراء، والاستفادة من الطلب المتزايد على هذه المنتجات.

وتابع البنك: "أصبح الاستثمار المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شيوعا".

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