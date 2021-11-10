مؤشر الأسهم السعودية يقود معظم بورصات الخليج للارتفاع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر السعودي للجلسة الرابعة في خمس جلسات، في حين أثرت موجة بيع للأسهم الممتازة على البورصة المصرية.

صعد مؤشر السوق السعودية 0.9% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة 3%.

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كانت وثيقة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار الثلاثاء من بيع سندات في شريحة مزدوجة تجمع بين صكوك وسندات تقليدية في ثالث بيع لسندات دولية هذا العام.

ورفعت موديز يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية"، قائلة إن من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

أما في مصر، فقد هوى المؤشر إي جي إكس-30 للأسهم الممتازة 0.9%، مع تراجع معظم الأسهم ومنها سهم التجاري الدولي، الذي هبط 1.4%.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.4%، في ظل ارتفاع قياسي يلوح في الأفق، بفضل صعود سهم اتصالات 1.5%.

من الأسهم الأخرى الصاعدة سهم أدنوك للحفر الذي اختتم التعاملات مرتفعا 2.5%. وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء زيادة بنحو 50% في أرباح الربع الثالث من العام، وذلك بفضل حفارات جديدة وإعادة تنشيط حفارات أخرى هذا العام إضافة إلى زيادة خدمات الحقول النفطية. والشركة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الوسط من حيث أسطول الحفارات.

كان المؤشر الرئيسي لسوق دبي أقل حظا من سابقه، إذ انخفض 0.4% تحت وطأة هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8% وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.6%، ذلك قبيل إعلان الأرباح.

وهوى سهم الاتحاد العقارية 9.9% بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أنه تم حبس رئيس مجلس إدارتها خليفة الحمادي وسط تحقيقات. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق في التقرير الذي نشرته بلومبرغ.

كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد ذكرت أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين بالشركة مخالفات مالية.

وفي قطر، زاد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.2% مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.1%.