موافقة على زيادة رأس مال "الدرع العربي" للاندماج مع "الأهلي للتكافل"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 638.5 مليون ريال عن طريق إصدار 23.8 مليون سهم عادي، ‏ لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وذكرت الهيئة أنها سوف تقوم بنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

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ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة الأهلي للتكافل بشأن عملية دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الأهلي للتكافل إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الأهلي للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.