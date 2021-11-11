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بدء تداول أسهم "العربية للتعهدات الفنية" في سوق السعودية الاثنين المقبل

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سوق السعودية

بدء تداول أسهم "العربية للتعهدات الفنية" في سوق السعودية الاثنين المقبل

سيتم تداول أسهم الشركة برمز 4071

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 15 نوفمبر 2021.

وذكرت تداول في بيان على موقعها، اليوم الخميس، أنه سيتم تداول أسهم الشركة برمز 4071، وبالرمز الدولي SA15D1I1VJH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%..

وأفادت تداول بأنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وطرحت الشركة في أكتوبر الماضي 15 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، وانتهت في يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1.5 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

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