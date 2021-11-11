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الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات

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أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات

مؤشر توبكس الأوسع نطاقا يرتفع 0.32%

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الخميس، إذ اتسم المستثمرون بالانتقائية واختاروا الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بالمقارنة مع أحدث توقعاتهم، في حين أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التكاليف على الإقبال على الشراء.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.59% مسجلا 29277.86 نقطة بعد أن خسر 0.2% في وقت سابق من الجلسة متأثرا بتراجع الأسهم الأميركية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 2014.30 نقطة.

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وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض كبير الليلة الماضي إذ حد ارتفاع أسعار المستهلكين من إقبال المستثمرين على المخاطرة وأثار مخاوف من موجة طويلة من التضخم.

وقفز سهم باسيفيك ميتالز 17.09% بعد أن كشف صندوق استثمار كبير عما بحوزته من أسهم الشركة.

وعلى الجانب الآخر هبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 3.83% وسهم مجموعة أساهي 3.94% بعد أن خفضتا توقعاتهما للأرباح السنوية.

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