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الدولار يسجل أعلى مستوى في 2021 بعد قفزة التضخم بأميركا

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الدولار الأميركي
اقتصاد أميركا

الدولار يسجل أعلى مستوى في 2021 بعد قفزة التضخم بأميركا

سيدني - رويترز

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سجل الدولار أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو، اليوم الخميس، بينما يعاني الين من أسوأ هبوط له خلال شهر، بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو في ظل اعتبار البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار، اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020.

وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا مسجلا انخفاضا جديدا هو الأدنى في 11 شهرا اليوم الخميس عند 1.3393 دولار. وواصل الين تراجعا حادا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي قاع شهر واحد.

فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلاندي 0.3% إلى 0.7038 دولار.

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