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الذهب يتراجع بعد صعود حاد مع تقييم المستثمرين بيانات أميركية 

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الذهب يتراجع بعد صعود حاد مع تقييم المستثمرين بيانات أميركية

2021 المعدن الأصفر بجلسة "الأربعاء" ارتفع لأعلى مستوى منذ 15 يونيو

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة، بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.23 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو/حزيران أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي، مما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

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ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.69 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 1066.71 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2026.80 دولار.

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