الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد.. 25% خسائرها هذا العام

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

واستقرت الليرة عند 9.9050 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6% عن إغلاق الجلسة السابقة. وفقدت العملة التركية حوالي 25% من قيمتها هذا العام.

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وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.