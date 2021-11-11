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"المنجم للأغذية" تعلن نشرة إصدار طرح 18 مليون سهم في سوق السعودية

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سوق السعودية

"المنجم للأغذية" تعلن نشرة إصدار طرح 18 مليون سهم في سوق السعودية

تبدأ فترة تسجيل طلبات المؤسسات"وعملية بناء سجل الأوامر 15 نوفمبر الجاري

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المنجم للأغذية، نشرة إصدار طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية.

وتعتزم الشركة طرح 18 مليون سهم تمثل 30%، من رأس مالها تبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات"وعملية بناء سجل الأوامر من 15 نوفمبر الجاري، وحتى يوم 21 نوفمبر على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة يومين تبدأ بتاريخ 5 ديسمبر 2021.

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وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص 100% من الأسهم المطروحة بشكل مؤقت للمستثمرين المؤسساتيين. وقد يتم تخفيض هذه الحصة إلى 16.2 مليون و سهم، تمثل 90%، من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأشارت الشركة إلى أن العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للاستثمار المؤسسي، سيُعدّل، بناء على اكتتاب المستثمرين الأفراد.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021. وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

وتتولى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عملية المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل للشركة.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.

نشرة إصدار طرح المنجم للأغذية
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