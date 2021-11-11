"عزيزي" تعين "فيتش" لدراسة الإدراج بسوق دبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري" الإماراتية، فرهاد عزيزي، أن الشركة عيّنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدراسة المستقبل المالي وترتيب إصدار صكوك أو الإدراج في السوق المالي المحلي في دبي.

وقال فرهاد، إنه من المتوقع أن تتوصل الشركة لقرار حاسم في أحد الخيارين، أو كليهما معاً بحلول نهاية عام 2024 كحد أقصى.

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وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطط "عزيزي للتطوير" لمواكبة رؤية الإدارة المستقبلية بشأن التوسع وتطوير مشاريع جديدة، وفقا لما نقلته صحيفة الخليج.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تملك في الوقت الراهن مساحات من الأراضي في مناطق استراتيجية من إمارة دبي تستوعب تطوير 100 مشروع جديد بقيمة استثمارية تصل إلى 10 مليارات درهم.

ولفت فرهاد إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 35% خلال النصف الأول من 2021 قياسا على نفس الفترة من العام السابق، فيما زادت بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021.